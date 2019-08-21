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Зеленский сменил состав комиссии по помилованиям

Новости » Политика    21.08.2019 - 18:23
Зеленский сменил состав комиссии по помилованиям
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В новый состав комиссии вошли 9 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав комиссии по вопросам помилования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента.

Новым главой комиссии стал Алексей Днепров, который является руководителем аппарата офиса президента Украины. Также в состав вошли: Александр Павличенко, Иван Пуховец, Юрий Белоусов, Александр Крикушенко, Иван Орешник, Александр Марченко, Андрей Сухоруков.

Зеленский сменил состав комиссии по помилованиям

Отметим, возможно, смена состава комиссии связана, в том числе, с подготовкой большого обмена заключенными между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что украинских политзаключенных и моряков могут освободить до конца лета. По информации российских СМИ обмен находится на финальной стадии.

Также заявление о возможном обмене пленными между Украиной и Россией заявил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову. По его словами обмен может произойти в ближайшие недели.

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Новости Украины Владимир Зеленскийпленныепомилование
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