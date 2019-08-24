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Волкер надеется на обмен заключенными между Украиной и Россией

Новости » Политика    24.08.2019 - 11:39
Волкер надеется на обмен заключенными между Украиной и Россией
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Для Зеленского очень важно провести этот обмен, убежден Волкер

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер надеется, что обмен заключенными между Украиной и Россией действительно состоится. Об этом он сказал в комментарии "Громадському" во время "Шествия достоинства" в Киеве.

Как отметил Волкер, сам он лично не участвует в переговорах по обмену.

"Я знаю, что для президента Украины очень важно вернуть домой всех, и в первую очередь моряков. Надеюсь, что в ближайшее время смогу также пообщаться с господином Сурковым, встретиться с ним. Очень надеюсь, что обмен состоится", - сказал Волкер.

Отметим, сегодня стало известно, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удержанным. Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Недавно в росСМИ появилась информация о том, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене 33 на 33.

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе установится после того, как Россия выведет свои войска с оккупированных территорий. Волкер напомнил, что Россия продолжает оставаться главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой.

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