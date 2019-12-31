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Обмен пленными: экс-"беркутовцы" назвали возможную причину их освобождения

Новости » Политика     31.12.2019 - 14:29
Обмен пленными: экс-"беркутовцы" назвали возможную причину их освобождения
Фото: суд над экс-"беркутовцами" (РБК-Украина)

По словам Зинченко, все доказательства против них в деле о расстрелах на Майдане были сфальсифицированы

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" Сергей Зинченко и Павел Аброськин, которых Украина передала в рамках обмена пленными оккупированным районам Донецкой и Луганской области, прокомментировали свое обвинение в расстрелах на Институтской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По мнению экс-"беркутовцев", власти отпустили их так, как не могли подкрепить доказательствами выдвинутые против них обвинения в убийствах на Майдане.

"Еще ни одного прямого доказательства не было включено в судебный процесс стороной прокуратуры", - сказал экс-"беркутовец" Аброськин.

В свою очередь Зинченко заявил, что все доказательства против них были сфальсифицированы.

"Нас поменяли и признали, что нас содержали по политическим мотивам, без доказательств. Все их доказательства - сфальсифицированные экспертизы с абсолютно разными выводами", - заявил он.

Также он предположил, почему следствие дел Майдана шло несколько лет.

"Я думаю, так долго шло следствие, потому что они понимали, что вот-вот выйдут сами на себя", - заявил Зинченко.

Напомним, Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, удерживаемого в плену. Он также отметил, что обмен свидетельствует о том, что первая часть в нормандском формате выполнена.

Обмен пленными свидетельствует о слабом потеплении между Украиной и Россией, - NYT Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН
Новости Украины Беркутобмен пленными
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