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Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

Новости » Политика     30.12.2019 - 20:58
Передача экс-"беркутовцев" России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН
Фото: суд над экс-"беркутовцами" (РБК-Украина)

В ООН приветствуют освобождение незаконно удерживаемых украинцев

Освобождение бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которых подозревают в причастности к убийству более 40 протестующих 20 февраля 2014 года, усложнит рассмотрение дел Майдана. Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, распространенном в Facebook.

Так, в ООН приветствуют освобождение незаконно удерживаемых украинцев в плену пророссийских боевиков и на территории России, которое состоялось 29 декабря. Однако в ООН обеспокоены освобождением из-под стражи и передачей российской стороне экс-"беркутовцев".

"Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014 года, на территорию, контролируемую самопровозглашенными "республиками", существенно усложнит достижение правосудия и соблюдение права жертв на справедливость", - заявили в ООН.

Также в ООН надеются, что контролируемые Россией бандформирования "ДНР" и "ЛНР" в ближайшее время предоставят доступ к незаконно задержанным лицам на неподконтрольной украинскому правительству территории международным организациям, о чем было договорено во время нормандской встречи в Париже.

Передача экс-&quot;беркутовцев&quot; России усложнит рассмотрение дел Майдана, - ООН

Напомним, ранее немецкое издание der Spiegel заявило, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками "ЛНР" и "ДНР" был неровным. В издании подчеркнули, что обмен, который состоялся 29 декабря, был масштабным, но не в формате "всех на всех", как было договорено в Париже.

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