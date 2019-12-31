Обмін полоненими: екс-"беркутівці" назвали можливу причину їх звільнення

Фото: суд над екс-"беркутівцями" (РБК-Україна)

За словами Зінченка, всі докази проти них у справі про розстріли на Майдані були сфальсифіковані

Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут" Сергій Зінченко і Павло Аброськін, яких Україна передала рамках обміну полоненими окупованих районів Донецької та Луганської області, прокоментували своє звинувачення у розстрілах на Інститутській. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

На думку екс-"беркутівців", влада відпустили їх так, як не могли підкріпити доказами висунуті проти них звинувачення у вбивствах на Майдані.

"Ще жодного прямого доказу не було включено в судовий процес стороною прокуратури", - сказав екс-"беркутівець" Аброськін.

У свою чергу Зінченко заявив, що всі докази проти них були сфальсифіковані.

"Нас поміняли і визнали, що нас утримували з політичних мотивів, без доказів. Всі докази - сфальсифіковані експертизи з абсолютно різними висновками", - заявив він.

Також він припустив, чому слідство справ Майдану йшло декілька років.

"Я думаю, що так довго йшло слідство, тому що вони розуміли, що ось-ось вийдуть самі на себе", - заявив Зінченко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, зустрівши звільнених з полону ОРДЛО українців, дав короткий брифінг, в ході якого, зокрема, прокоментував участь в обміні екс-"беркутівців". Зеленський заявив, що віддав би 100 екс-"беркутівців" за одного українця, що утримується в полоні. Він також зазначив, що обмін свідчить про те, що перша частина в нормандському форматі виконана.