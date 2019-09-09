Обмен между Киевом и Москвой открыл "окно возможностей" для мира, - глава МИД Франции

Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter com francediplo_en)

Также он отметил, что вопрос о снятии санкций с России преждевременный

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после обмена пленными между Украиной и Россией открылось "окно возможностей" для установления мира на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Жан-Ив Ле Дриан приветствовал позитивные шаги Киева и Москвы по смягчению напряженности в отношениях между двумя странами.

Кроме того, он подчеркнул, что вопрос о снятии санкций с Российской Федерации преждевременный.

"Пока еще не время отменять санкции. Мы наблюдаем новый настрой по сравнению с прошлыми годами, чему мы рады", - заявил министр иностранных дел Франции.

Напомним, 7 сентября в рамках крупного обмена пленными с Российской Федерацией украинские политзаключенные и моряки вернулись домой. Так, из российского плена вернулись все 24 моряка и 11 политзаключенных, а именно Олег Сенцов, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клих и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже. Жан-Ив Ле Дриан также констатировал значительный прогресс в переговорах за последние месяцы.