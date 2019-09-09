Обмін між Києвом і Москвою відкрив "вікно можливостей" для миру, - глава МЗС Франції

Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter com francediplo_en)

Також він зазначив, що питання про зняття санкцій з Росії передчасний

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після обміну полоненими між Україною і Росією відкрилося "вікно можливостей" для встановлення миру на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Жан-Ів Ле Дріан привітав позитивні кроки Києва і Москви щодо пом'якшення напруженості у відносинах між двома країнами.

Крім того, він підкреслив, що питання про зняття санкцій з Російської Федерації передчасний.

"Ще не час скасовувати санкції. Ми спостерігаємо новий настрій у порівнянні з минулими роками, чому ми раді", - заявив міністр закордонних справ Франції.

Нагадаємо, 7 вересня у рамках великого обміну полоненими з Російської Федерацією українські політв'язні і моряки повернулися додому. Так, з російського полону повернулися всі 24 моряки і 11 політв'язнів, а саме Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Кліх і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панів і Артур Панів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Франція запропонувала провести зустріч "нормандської четвірки" в найближчі дні в Парижі. Жан-Ів Ле Дріан також констатував значний прогрес у переговорах за останні місяці.