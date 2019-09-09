Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни

Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter com francediplo_en)

Во Франции констатировали значительный прогресс в переговорах за последние месяцы

Франция предлагает, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два", сообщают российские СМИ.

По его словам, во Франции хотят, чтобы встреча в рамках нормандского формата была организована в ближайшие дни.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил Ле Дриан.

Ле Дриан также констатировал значительный прогресс в переговорах за последние месяцы.

"Освобождение в субботу пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - подчеркнул глава французского МИДа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президенты России и Франции - Владимир Путин и Эммануэль Макрон - обсудили подготовку к саммиту в нормандском формате. В частности, Путин отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки". Кроме того, он подчеркнул отсутствие альтернативы минскому комплексу мер как основе урегулирования на Донбассе.

Кроме того, На прошлой неделе сообщалось, что участники переговоров по мирному урегулированию на Донбассе пока не прорабатывали даты будущего саммита "нормандской четверки". Данную информацию подтвердили помощник Путина Юрий Ушаков, а также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.