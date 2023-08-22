ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обманюють суспільство. У Сомалі заборонили TikTok та Telegram

Вівторок 22 серпня 2023 06:15
UA EN RU
Обманюють суспільство. У Сомалі заборонили TikTok та Telegram Фото: у Сомалі заборонили TikTok і Telegram (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Влада Сомалі оголосила про заборону в країні соціальних мереж TikTok і Telegram, а також платформи онлайн-ставок 1XBet.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В уряді заявили, що ці платформи використовуються "терористами та групами, відповідальними за поширення аморальності для розповсюдження відеороликів, фотографій та введення суспільства в оману".

У повідомленні Міністерства зв'язку та технологій йдеться, що інтернет-провайдери зобов'язані запровадити заборону до 24 серпня, інакше зіткнуться з юридичними наслідками.

Зазначається, що це сталося після того, як влада Сомалі заявила про план розгромити угруповання бойовиків "Аль-Шабаб", яке все ще контролює значні території країни.

Заборона TikTok у світі

Американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Раніше ми писали, чиновникам Ірландії порадили видалити TikTok з робочих пристроїв .

Крім того, раніше стало відомо, що губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте підписав закон про заборону роботи TikTok. Губернатор Джанфорте сказав, що законопроект про заборону TikTok сприятиме "нашому спільному пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTok Telegram Сомали
NEWS
ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW
ЗСУ просунулися до центру Роботиного та досягли успіхів у районі Кремінної: карти боїв ISW
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті