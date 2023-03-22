Для TikTok настав вирішальний момент, - генеральний директор

Американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США. У зв'язку з цим для компанії зараз настав вирішальний момент.

Про це заявив генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Шоу Зі Чу незабаром дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики та торгівлі. Він заявив, що у додатку понад 150 мільйонів активних користувачів із США, що становить близько половини населення країни.

"Деякі політики почали говорити про заборону TiktTok. Тепер це може забрати TikTok у всіх 150 мільйонів. Наразі настав вирішальний момент для компанії", - сказав гендиректор компанії.

За даними видання, критики TikTok побоюються, що його дані користувачів США можуть бути передані уряду Китаю через додаток, що належить китайській технологічній компанії ByteDance. TikTok відкидає звинувачення у шпигунстві.