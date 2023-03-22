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Для TikTok настав вирішальний момент, - генеральний директор

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США, Середа 22 березня 2023 04:30
Для TikTok настав вирішальний момент, - генеральний директор Фото: TikTok можуть заборонити у США через занепокоєння щодо національної безпеки (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США. У зв'язку з цим для компанії зараз настав вирішальний момент.

Про це заявив генеральний директор TikTok Шоу Зі Чу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шоу Зі Чу незабаром дасть свідчення перед комітетом Палати представників з енергетики та торгівлі. Він заявив, що у додатку понад 150 мільйонів активних користувачів із США, що становить близько половини населення країни.

"Деякі політики почали говорити про заборону TiktTok. Тепер це може забрати TikTok у всіх 150 мільйонів. Наразі настав вирішальний момент для компанії", - сказав гендиректор компанії.

За даними видання, критики TikTok побоюються, що його дані користувачів США можуть бути передані уряду Китаю через додаток, що належить китайській технологічній компанії ByteDance. TikTok відкидає звинувачення у шпигунстві.

Раніше ми повідомляли, що Нідерланди заборонять урядовцям встановлювати TikTok на урядові телефони .

Нагадаємо, США розслідують шпигунство за журналістами через TikTok .

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