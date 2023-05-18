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Перший штат у США заборонив TikTok

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США, Четвер 18 травня 2023 03:29
Перший штат у США заборонив TikTok Фото: Монтана стала першим штатом у США, який заборонив TikTok (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте підписав закон про заборону роботи TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Штат Монтана став першим у США, який заборонив популярний додаток для коротких відео. Також законодавці з 1 січня 2024 року заборонять магазинам додатків Google і Apple пропонувати TikTok на території штату.

Дедалі більше законодавців і державних чиновників США закликають заборонити застосунок, який має понад 150 млн американських користувачів, через занепокоєння щодо можливого впливу уряду Китаю на платформу.

Губернатор Джанфорте, сказав, що законопроект про заборону TikTok сприятиме "нашому спільному пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю".

Американські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.

Раніше ми писали, урядовцям Ірландії порадили видалити TikTok із робочих пристроїв.

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