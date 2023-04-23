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Урядовцям Ірландії порадили видалити TikTok із робочих пристроїв

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Ірландія, Неділя 23 квітня 2023 05:35
Урядовцям Ірландії порадили видалити TikTok із робочих пристроїв Фото: в Ірландії держслужбовцям радять видалити TikTok (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Державний орган, який консультує уряд Ірландії з питань кібербезпеки рекомендував співробітникам державних установ не використовувати китайський TikTok на робочих пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Ряд країн, включаючи Британію, США та країни-члени Європейського Союзу, заборонили держслужбовцям використовувати TikTok через міркування безпеки. Є побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

"TikTok знаходиться на дуже високому, якщо не найвищому рівні з точки зору кількості даних користувачів, які він збирає, і це створює ризик, враховуючи природу китайського закону про збір розвідданих", - зазначив директор національного центру кібербезпеки Ірландії Річард Браун.

Повідомляється, що немає причин забороняти держслужбовцям використовувати додаток на своїх особистих пристроях.

Раніше ми писали, у НАТО офіційно заборонили своїм співробітникам завантажувати додаток TikTok на пристрої, надані Північноатлантичним альянсом.

Раніше ми писали, держслужбовцям Естонії заборонили використовувати TikTok.

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