Урядовцям Ірландії порадили видалити TikTok із робочих пристроїв

Державний орган, який консультує уряд Ірландії з питань кібербезпеки рекомендував співробітникам державних установ не використовувати китайський TikTok на робочих пристроях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Ряд країн, включаючи Британію, США та країни-члени Європейського Союзу, заборонили держслужбовцям використовувати TikTok через міркування безпеки. Є побоювання, що уряд Китаю може використовувати цей додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

"TikTok знаходиться на дуже високому, якщо не найвищому рівні з точки зору кількості даних користувачів, які він збирає, і це створює ризик, враховуючи природу китайського закону про збір розвідданих", - зазначив директор національного центру кібербезпеки Ірландії Річард Браун.

Повідомляється, що немає причин забороняти держслужбовцям використовувати додаток на своїх особистих пристроях.