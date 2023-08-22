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Обманывают общество. В Сомали запретили TikTok и Telegram

Вторник 22 августа 2023 06:15
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Обманывают общество. В Сомали запретили TikTok и Telegram Фото: в Сомали запретили TikTok и Telegram (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Власти Сомали объявили о запрете в стране социальных сетей TikTok и Telegram, а также платформы онлайн-ставок 1XBet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В правительстве заявили, что эти платформы используются "террористами и группами, ответственными за распространение безнравственности для распространения видеороликов, фотографий и введения общества в заблуждение".

В сообщении Министерства связи и технологий говорится, что интернет-провайдеры обязаны ввести запрет до 24 августа, иначе столкнутся с юридическими последствиями.

Отмечается, что это произошло после того, как власти Сомали заявили о плане разгромить группировку боевиков "Аль-Шабаб", которая все еще контролирует значительные территории страны.

Запрет TikTok в мире

Американские законодатели собирают подписи, чтобы предоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Ранее мы писали, чиновникам Ирландии посоветовали удалить TikTok с рабочих устройств.

Кроме того, ранее стало известно, что губернатор штата Монтана Грег Джианфорте подписал закон о запрещении работы TikTok. Губернатор Джанфорте сказал, что законопроект о запрете TikTok будет способствовать "нашему общему приоритету защиты жителей Монтаны от слежки Коммунистической партии Китая".

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