Обманні маневри B-2, "Томагавки" та 14 бомб: в армії США розкрили деталі удару по Ірану

Операція зі знищення іранських ядерних об'єктів отримала назву "Опівнічний молот", заявив Кейн. Для її прикриття було проведено "операцію обману".

20 червня з території США у повітря злетіла ескадра бомбардувальників B-2. Частина ескадри полетіла у бік Тихого океану, щоб заплутати іранську розвідку, тоді як сім літаків, які повинні були завдавати удару, таємно попрямували у бік Близького Сходу.

"Це було сплановано та виконано в кількох сферах і театрах військових дій з координацією, яка відображає нашу здатність проектувати силу на глобальний рівень зі швидкістю та точністю в той час і в тому місці, яке обере наша країна", - заявив Кейн.

Для удару по Ірану використали:

14 протибункерних бомб з бомбардувальників B-2;

понад 20 крилатих ракет "Томагавк", які запустив атомний підводний човен ВМС США;

низку інших високоточних засобів.

Загалом США під час операції використали 75 одиниць зброї, а забезпечували удар 125 літаків.

Було вражено об'єкти іранської ядерної програми в Ісфахані, у Натанзі та у Фордо. Останній отримав щонайменше 12 влучань протибункерними авіабомбами. Міністр оборони США Гегсет висловив очікування, що операція була вдалою.

"Оцінка бойових пошкоджень триває, але наша початкова оцінка полягає в тому, що всі наші високоточні боєприпаси влучили туди, куди ми хотіли, і мали бажаний ефект, а це означає, що ми досягли знищення можливостей там", - заявив міністр.