Обманные маневры B-2, "Томагавки" и 14 бомб: в армии США раскрыли детали удара по Ирану

Операция по уничтожению иранских ядерных объектов получила название "Полуночный молот", заявил Кейн. Для ее прикрытия была проведена "операция обмана".

20 июня с территории США в воздух взлетела эскадра бомбардировщиков B-2. Часть эскадры полетела в сторону Тихого океана, чтобы запутать иранскую разведку, тогда как семь самолетов, которые должны были наносить удар, тайно направились в сторону Ближнего Востока.

"Это было спланировано и выполнено в нескольких сферах и театрах военных действий с координацией, которая отражает нашу способность проецировать силу на глобальный уровень со скоростью и точностью в то время и в том месте, которое выберет наша страна", - заявил Кейн.

Для удара по Ирану использовали:

14 противобункерных бомб с бомбардировщиков B-2;

более 20 крылатых ракет "Томагавк", которые запустила атомная подводная лодка ВМС США;

ряд других высокоточных средств.

Всего США во время операции использовали 75 единиц оружия, а обеспечивали удар 125 самолетов.

Были поражены объекты иранской ядерной программы в Исфахане, в Натанзе и в Фордо. Последний получил по меньшей мере 12 попаданий противобункерными авиабомбами. Министр обороны США Хегсет выразил ожидания, что операция была удачной.

"Оценка боевых повреждений продолжается, но наша первоначальная оценка заключается в том, что все наши высокоточные боеприпасы попали туда, куда мы хотели, и имели желаемый эффект, а это означает, что мы достигли уничтожения возможностей там", - заявил министр.