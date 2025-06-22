Іран не виключає виходу з ядерної угоди та обмежень через Ормузьку протоку
Іран не відкидає виходу з ядерної угоди та можливого блокування Ормузької протоки. У МЗС Тегерана заявили, що чекають завершення агресії, перш ніж повернутись до дипломатії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі ухилився від прямої відповіді щодо можливих дій Тегерана у відповідь на міжнародний тиск.
Він не підтвердив, чи планує Іран обмежити світову торгівлю через Ормузьку протоку або вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Арагчі наголосив, що Іран має багато варіантів дій, але дипломатія залишається пріоритетом.
"У нас є безліч варіантів – і це все звичайно, шлях до дипломатії завжди має залишатися відкритим, але зараз ми не в такій ситуації, щоб вирішувати, як знову займатися дипломатією і з ким, тому давайте почекаємо нашої відповіді", - заявив міністр у виступі в Стамбулі.
Він додав, що після припинення агресії Іран розгляне подальші кроки у дипломатичних переговорах.
Крім того, Арагчі різко розкритикував адміністрацію Дональда Трампа, звинувативши її у зраді дипломатичних зусиль і обмані американських виборців.
Міністр повідомив, що найближчим часом відбудеться його візит до Москви, де він зустрінеться з диктатором Росії Володимиром Путіним.
У своїй промові Арагчі також натякнув на критику прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, назвавши його "розшукуваним воєнним злочинцем", що ще більше загострює регіональну напруженість.
Що відомо про удар США по Ірану
Ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою після раптових авіаударів США по ключових ядерних об’єктах Ірану. Американські ракети вразили цілі в Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Президент США Дональд Трамп заявив про "успішне завершення" операції. За даними американських ЗМІ, по об’єктах Ірану випустили понад 30 ракет "Томагавк", а також шість 15-тонних протибункерних бомб.
Попри заяви Трампа про "дедлайн" для Ірану в два тижні, рішення про удар було ухвалене - аби застати Тегеран зненацька. Вашингтон наголошує: це була одноразова операція і вона не має на меті зміну режиму.
Іран підтвердив сам факт ударів, однак заявив, що більшість ядерних матеріалів була вивезена заздалегідь, тому критичної шкоди вдалося уникнути. Організація з атомної енергії Ірану запевнила, що в результаті атак стратегічна інфраструктура не постраждала. МАГАТЕ заявила, що не зафіксувала радіаційного витоку і анонсувала екстрене засідання.
У відповідь Іран випустив ракети по території Ізраїлю. Там повідомляють про щонайменше 86 постраждалих. Частина з них - у Тель-Авіві, де вибухи пошкодили житлові будинки.
На цьому тлі Ізраїль закрив повітряний простір, а у Вашингтоні очікують подальшої реакції Тегерана впродовж найближчих двох діб. Ситуація залишається динамічною.
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