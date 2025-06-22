Аятола може видихнути? У Трампа запевнили Іран, що удари були разовими, - WSJ
США заявили Ірану, що атаки по ядерних об’єктах були одноразовими. У Вашингтоні запевнили: ескалації не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Адміністрація Дональда Трампа встановила контакт з іранською владою та передала повідомлення: атаки США на ядерні об'єкти не мали на меті зміну режиму в Тегерані, а були одноразовою операцією.
За словами джерела видання, мета удару - створити ситуацію, "коли її ніхто не очікує".
За кілька днів до цього, 19 червня, Дональд Трамп публічно заявив, що дає Ірану два тижні на виконання вимог США, і лише потім може віддати наказ про атаку.
Але вже через два дні президент США санкціонував раптові удари по іранських ядерних об’єктах.
Як зазначає видання, це рішення ухвалювалося після тижнів обговорень у Вашингтоні й у тісній координації з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
У Білому домі переконують, що мали на меті лише сигнал, а не широкомасштабну ескалацію.
Удар США по Ірану 22 червня
Після несподіваного авіаудару США по ядерних об'єктах Ірану Фордо, Натанзу та Ісфахану ситуація на Близькому Сході залишається напруженою.
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція була успішною та завершена. За словами американських ЗМІ, для атаки було використано шість 15-тонних протибункерних бомб та понад 30 крилатих ракет "Томагавк".
Попри публічну риторику про "двотижневий дедлайн", рішення про атаку було ухвалене раптово, щоб застати Іран зненацька.
Іранська сторона підтвердила факти ударів, однак заявила, що більшість стратегічних елементів була евакуйована до безпечних місць.
Організація з атомної енергії Ірану наголосила, що об'єкти не зазнали непоправної шкоди. МАГАТЕ теж заявила, що радіаційного фону не зафіксовано, але скликає екстрене засідання.
Водночас Тегеран завдав серію ракетних ударів по Ізраїлю у відповідь на дії США. Ізраїль закрив повітряний простір та повідомив про щонайменше 86 постраждалих. Фотографії зруйнованих будівель у Тель-Авіві з'явилися в місцевих ЗМІ.
Нині ситуація розвивається стрімко. США очікують відповіді від Ірану протягом 48 годин, а подальша реакція Ізраїлю залежатиме від дій Тегерана.
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