Облиште ці ілюзії. Кислиця вважає, що ООН не змусить Путіна припинити війну в Україні

За його словами, навіть якщо Рада безпеки ООН вирішить негайно припинити війну та вивести російські війська з України, Володимир Путін на це не погодиться.

"Уявімо собі, що РФ втратила можливість застосовувати право вето, і на стіл лягає проект рішення РБ про негайне припинення війни й виведення військ. РБ це ухвалює, і що далі?" - задався питанням Кислиця.

Він розповів, що навіть якщо дане рішення буде надіслано Путіну - це не припинить вторгнення в Україну.

"Рішення надсилається Путіну, він його читає. І що - піднімає слухавку урядового телефону й дає наказ Шойгу його виконати? Облиште ці ілюзії", - сказав він.

Кислиця зауважив, що світ вже більше 20 років дозволяв і пробачав Путіну практично все.

"По суті, це було потурання його планам створення автократії, якій абсолютно плювати на будь-які рішення регіональних і глобальних організацій. Тому як би ми не ставилися до права вето, у кінцевому рахунку не в ньому проблема", - підкреслив він.