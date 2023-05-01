Оставьте эти иллюзии. Кислица считает, что ООН не заставит Путина прекратить войну в Украине

По его словам, даже если Совбез ООН решит немедленно прекратить войну и вывести российские войска из Украины, Владимир Путин на это не согласится.

"Представим себе, что РФ упустила возможность применять право вето, и на стол ложится проект решения РБ о немедленном прекращении войны и выводе войск. РБ это принимает, и что дальше?" - задался вопросом Кислица.

Он рассказал, что даже если данное решение будет направлено Путину - это не прекратит вторжение в Украину.

"Решение посылается Путину, он его читает. И что - поднимает трубку правительственного телефона и дает приказ Шойгу его выполнить? Оставьте эти иллюзии", - сказал он.

Кислица заметил, что уже более 20 лет мир разрешал и прощал Путину практически все.

"По сути, это было попустительство его планам создания автократии, которой абсолютно плевать на любые решения региональных и глобальных организаций. Поэтому как бы мы ни относились к праву вето, в конечном счете не в нем проблема", - подчеркнул он.