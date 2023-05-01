Оставьте эти иллюзии. Кислица считает, что ООН не заставит Путина прекратить войну в Украине

Более двух десятков лет мир позволял и прощал российскому диктатору Владимиру Путину абсолютно все. На данный момент ООН не заставит его прекратить войну в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на антервью постоянного представителя Украины в ООН Сергея Кислицы Укринформа.
По его словам, даже если Совбез ООН решит немедленно прекратить войну и вывести российские войска из Украины, Владимир Путин на это не согласится.
"Представим себе, что РФ упустила возможность применять право вето, и на стол ложится проект решения РБ о немедленном прекращении войны и выводе войск. РБ это принимает, и что дальше?" - задался вопросом Кислица.
Он рассказал, что даже если данное решение будет направлено Путину - это не прекратит вторжение в Украину.
"Решение посылается Путину, он его читает. И что - поднимает трубку правительственного телефона и дает приказ Шойгу его выполнить? Оставьте эти иллюзии", - сказал он.
Кислица заметил, что уже более 20 лет мир разрешал и прощал Путину практически все.
"По сути, это было попустительство его планам создания автократии, которой абсолютно плевать на любые решения региональных и глобальных организаций. Поэтому как бы мы ни относились к праву вето, в конечном счете не в нем проблема", - подчеркнул он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Комитет ООН заявил о глубокой обеспокоенности нарушениями прав человека российскими войсками и частными военными компаниями в Украине. Речь идет о насильственных похищениях, пытках, изнасилованиях и казнях.
Ранее мы писали о том, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дунья Миятовича, ни одна правозащитная организация не имеет доступа на территорию России, чтобы поспособствовать возвращению детей.
Между тем, Россия хочет отправить якобы на отдых более 26 тысяч детей с оккупированных территорий Украины.
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