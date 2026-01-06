Облігації Telegram на 500 млн доларів заблоковані в Росії через санкції, - FT

Як пише видання, Telegram з 2021 року випустив облігації на суму понад чотири мільярди доларів. Зокрема у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 мільярда доларів.

За словами джерел Financial Times, знайомих із ходом переговорів керівництва Telegram з інвесторами, станом на сьогодні Telegram викупив більшу частину бондів із терміном погашення у 2026 році.

Але частина паперів виявилася заблокованою у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) у зв'язку з санкціями.

"Це показує, "наскільки Telegram, як і раніше, залежить від російського капіталу", - пише Financial Times.

Згідно зі звітом Telegram, виручка месенджера у першому півріччі 2025 року зросла більш ніж на 65% - до 870 мільйонів доларів. При цьому Telegram отримав чистий збиток у 222 мільйони доларів у порівнянні з чистим прибутком у 334 мільйони у першому півріччі 2024 року.

За даними одного з джерел видання, збиток спричинило списання запасів криптовалюти Toncoin, ціна якої впала на тлі загального зниження криптовалютного ринку у 2025 році.