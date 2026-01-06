RU

Облигации Telegram на 500 млн долларов заблокированы в России из-за санкций, - FT

Фото: облигации Telegram на 500 млн долларов заблокированы в России из-за санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Облигации Telegram на сумму около 500 миллионов долларов заблокированы в Москве из-за санкций против России. Это свидетельствует, что мессенджер до сих пор зависит от российского капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов. В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда долларов.

По словам источников Financial Times, знакомых с ходом переговоров руководства Telegram с инвесторами, по состоянию на сегодня Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году.

Но часть бумаг оказалась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с санкциями.

"Это показывает, "насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала", - пишет Financial Times.

Согласно отчету Telegram, выручка мессенджера в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% - до 870 миллионов долларов. При этом Telegram получил чистый убыток в 222 миллиона долларов по сравнению с чистой прибылью в 334 миллиона в первом полугодии 2024 года.

По данным одного из источников издания, убыток вызвало списание запасов криптовалюты Toncoin, цена которой упала на фоне общего снижения криптовалютного рынка в 2025 году.

 

Санкции ЕС против России

Напомним, что Европейский союз официально одобрил уже 19-й пакет санкций против России и готовит 20-й, чтобы усилить давление на Кремль и поддержать Украину.

По данным СМИ, новый пакет планируется принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ, то есть до 24 февраля 2026 года.

Цель санкций - дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономик

Ожидается введение ограничений на поездки и замораживание активов в ЕС для физических и юридических лиц, с особым вниманием к тем, кто ответственен за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

Российская ФедерацияTelegram