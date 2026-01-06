Облігації Telegram на 500 млн доларів заблоковані в Росії через санкції, - FT
Облігації Telegram на суму близько 500 мільйонів доларів заблоковані у Москві через санкції проти Росії. Це свідчить, що месенджер і досі залежить від російського капіталу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, Telegram з 2021 року випустив облігації на суму понад чотири мільярди доларів. Зокрема у травні 2025 року компанія розмістила боргові папери на 1,7 мільярда доларів.
За словами джерел Financial Times, знайомих із ходом переговорів керівництва Telegram з інвесторами, станом на сьогодні Telegram викупив більшу частину бондів із терміном погашення у 2026 році.
Але частина паперів виявилася заблокованою у Національному розрахунковому депозитарії (НРД) у зв'язку з санкціями.
"Це показує, "наскільки Telegram, як і раніше, залежить від російського капіталу", - пише Financial Times.
Згідно зі звітом Telegram, виручка месенджера у першому півріччі 2025 року зросла більш ніж на 65% - до 870 мільйонів доларів. При цьому Telegram отримав чистий збиток у 222 мільйони доларів у порівнянні з чистим прибутком у 334 мільйони у першому півріччі 2024 року.
За даними одного з джерел видання, збиток спричинило списання запасів криптовалюти Toncoin, ціна якої впала на тлі загального зниження криптовалютного ринку у 2025 році.
Санкції ЄС проти Росії
Нагадаємо, що Європейський союз офіційно схвалив вже 19-й пакет санкцій проти Росії та готує 20-й, щоб посилити тиск на Кремль і підтримати Україну.
За даними ЗМІ, новий пакет планується ухвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ, тобто до 24 лютого 2026 року.
Санкції на меті подальше покарання Москви за її агресивну війну проти України та додаткове ослаблення російської економік
Очікується введення обмежень на поїздки та заморожування активів у ЄС для фізичних і юридичних осіб, з особливою увагою до тих, хто відповідальний за вивезення та ідеологічне перевиховання дітей.