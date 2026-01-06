ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Облигации Telegram на 500 млн долларов заблокированы в России из-за санкций, - FT

Вторник 06 января 2026 12:55
UA EN RU
Облигации Telegram на 500 млн долларов заблокированы в России из-за санкций, - FT Фото: облигации Telegram на 500 млн долларов заблокированы в России из-за санкций (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Облигации Telegram на сумму около 500 миллионов долларов заблокированы в Москве из-за санкций против России. Это свидетельствует, что мессенджер до сих пор зависит от российского капитала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Telegram с 2021 года выпустил облигации на сумму более четырех миллиардов долларов. В частности, в мае 2025 года компания разместила долговые бумаги на 1,7 миллиарда долларов.

По словам источников Financial Times, знакомых с ходом переговоров руководства Telegram с инвесторами, по состоянию на сегодня Telegram выкупил большую часть бондов со сроком погашения в 2026 году.

Но часть бумаг оказалась заблокированной в Национальном расчетном депозитарии (НРД) в связи с санкциями.

"Это показывает, "насколько Telegram по-прежнему зависит от российского капитала", - пишет Financial Times.

Согласно отчету Telegram, выручка мессенджера в первом полугодии 2025 года выросла более чем на 65% - до 870 миллионов долларов. При этом Telegram получил чистый убыток в 222 миллиона долларов по сравнению с чистой прибылью в 334 миллиона в первом полугодии 2024 года.

По данным одного из источников издания, убыток вызвало списание запасов криптовалюты Toncoin, цена которой упала на фоне общего снижения криптовалютного рынка в 2025 году.

Санкции ЕС против России

Напомним, что Европейский союз официально одобрил уже 19-й пакет санкций против России и готовит 20-й, чтобы усилить давление на Кремль и поддержать Украину.

По данным СМИ, новый пакет планируется принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ, то есть до 24 февраля 2026 года.

Цель санкций - дальнейшее наказание Москвы за ее агрессивную войну против Украины и дополнительное ослабление российской экономик

Ожидается введение ограничений на поездки и замораживание активов в ЕС для физических и юридических лиц, с особым вниманием к тем, кто ответственен за вывоз и идеологическое перевоспитание детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Telegram
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка