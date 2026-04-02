За облігації у "Дії" буде комісія: чому змінилися тарифи та куди підуть гроші

Укргазбанк зміннює комісії за платежі в "Дії", зокрема встановлює тариф на купівлю військових облігацій. Нововведення почнуть діяти з 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укргазбанку" та публікацію "Дії".
Головне:
з 15 квітня при купівлі військових облігацій у застосунку "Дія" комісія становитиме 0,2% від суми операції та відображатиметься окремим рядком під час оплати.
В Укргазбанку, який є офіційним платіжним партнером "Дії", наголошують, що не отримують прибутку від продажу цінних паперів. Ця сума покриває виключно собівартість транзакції: процесинг платежів та підтримку технічної інфраструктури.
"Комісія 0,2% - це не прибуток банку, а собівартість транзакції. Раніше ми оплачували її за власний рахунок, але як державний банк вважаємо, що ці кошти мають працювати на державу", - пояснили у банку.
Водночас для низки інших типів платежів у "Дії" комісійні збори стануть меншими. З 15 квітня вони становитимуть:
Алгоритм придбання військових облігацій в "Дії" дуже простий:
Українці мають повну свободу вибору каналу для інвестування в державні цінні папери.
Придбати ОВДП можна не лише в "Дії", а й через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, або через спеціалізовані брокерські платформи.
