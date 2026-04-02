За облігації у "Дії" буде комісія: чому змінилися тарифи та куди підуть гроші

Головне: Нова комісія: За купівлю військових облігацій у "Дії" буде комісія 0,2% від суми платежу.

За купівлю військових облігацій у "Дії" буде комісія 0,2% від суми платежу. Причина запровадження: Ці 0,2% не є прибутком банку, а йдуть виключно на покриття собівартості транзакції та підтримку технічної інфраструктури.

Ці 0,2% не є прибутком банку, а йдуть виключно на покриття собівартості транзакції та підтримку технічної інфраструктури. Інші послуги стали дешевшими: Комісії за сплату податків, штрафів, судових зборів та адмінпослуг у "Дії" знизять до 1,3% (мінімум 1 гривня).

Комісії за сплату податків, штрафів, судових зборів та адмінпослуг у "Дії" знизять до 1,3% (мінімум 1 гривня). Альтернативні шляхи: Купувати державні цінні папери можна не лише через "Дію", а й у застосунках інших банків або на брокерських платформах.

з 15 квітня при купівлі військових облігацій у застосунку "Дія" комісія становитиме 0,2% від суми операції та відображатиметься окремим рядком під час оплати.

Чому запровадили комісію на облігації

В Укргазбанку, який є офіційним платіжним партнером "Дії", наголошують, що не отримують прибутку від продажу цінних паперів. Ця сума покриває виключно собівартість транзакції: процесинг платежів та підтримку технічної інфраструктури.

"Комісія 0,2% - це не прибуток банку, а собівартість транзакції. Раніше ми оплачували її за власний рахунок, але як державний банк вважаємо, що ці кошти мають працювати на державу", - пояснили у банку.

Як зміняться тарифи на інші послуги

Водночас для низки інших типів платежів у "Дії" комісійні збори стануть меншими. З 15 квітня вони становитимуть:

сплата податків - 1,3% (мінімум 1 гривня);

- 1,3% (мінімум 1 гривня); оплата штрафів, судових зборів та адміністративних послуг - 1,3% (мінімум 1 гривня).

Як придбати облігації в "Дії"

Алгоритм придбання військових облігацій в "Дії" дуже простий:

Відкрийте застосунок.

Оберіть розділ Військові облігації.

Виберіть облігацію, партнера та кількість.

Підпишіть й оплатіть.

Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Альтернативні способи купівлі облігацій

Українці мають повну свободу вибору каналу для інвестування в державні цінні папери.

Придбати ОВДП можна не лише в "Дії", а й через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, або через спеціалізовані брокерські платформи.