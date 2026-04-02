За облігації у "Дії" буде комісія: чому змінилися тарифи та куди підуть гроші

11:20 02.04.2026 Чт
2 хв
Комісію за військові облігації доведеться сплачувати вже з 15 квітня
aimg Дмитро Левицький
Фото: банк-партнер запровадив комісію на облігації в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Укргазбанк зміннює комісії за платежі в "Дії", зокрема встановлює тариф на купівлю військових облігацій. Нововведення почнуть діяти з 15 квітня.

Головне:

  • Нова комісія: За купівлю військових облігацій у "Дії" буде комісія 0,2% від суми платежу.
  • Причина запровадження: Ці 0,2% не є прибутком банку, а йдуть виключно на покриття собівартості транзакції та підтримку технічної інфраструктури.
  • Інші послуги стали дешевшими: Комісії за сплату податків, штрафів, судових зборів та адмінпослуг у "Дії" знизять до 1,3% (мінімум 1 гривня).
  • Альтернативні шляхи: Купувати державні цінні папери можна не лише через "Дію", а й у застосунках інших банків або на брокерських платформах.

з 15 квітня при купівлі військових облігацій у застосунку "Дія" комісія становитиме 0,2% від суми операції та відображатиметься окремим рядком під час оплати.

Чому запровадили комісію на облігації

В Укргазбанку, який є офіційним платіжним партнером "Дії", наголошують, що не отримують прибутку від продажу цінних паперів. Ця сума покриває виключно собівартість транзакції: процесинг платежів та підтримку технічної інфраструктури.

"Комісія 0,2% - це не прибуток банку, а собівартість транзакції. Раніше ми оплачували її за власний рахунок, але як державний банк вважаємо, що ці кошти мають працювати на державу", - пояснили у банку.

Як зміняться тарифи на інші послуги

Водночас для низки інших типів платежів у "Дії" комісійні збори стануть меншими. З 15 квітня вони становитимуть:

  • сплата податків - 1,3% (мінімум 1 гривня);
  • оплата штрафів, судових зборів та адміністративних послуг - 1,3% (мінімум 1 гривня).

Як придбати облігації в "Дії"

Алгоритм придбання військових облігацій в "Дії" дуже простий:

  • Відкрийте застосунок.
  • Оберіть розділ Військові облігації.
  • Виберіть облігацію, партнера та кількість.
  • Підпишіть й оплатіть.
  • Протягом трьох робочих днів облігація з’явиться в застосунку.

Альтернативні способи купівлі облігацій

Українці мають повну свободу вибору каналу для інвестування в державні цінні папери.

Придбати ОВДП можна не лише в "Дії", а й через мобільні застосунки банків, які надають таку послугу, або через спеціалізовані брокерські платформи.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Більше по темі:
УкргазбанкФінансиОВГЗДія