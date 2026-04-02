За облигации в "Дії" будет комиссия: почему изменились тарифы и куда пойдут деньги

Главное: Новая комиссия: За покупку военных облигаций в "Дії" будет комиссия 0,2% от суммы платежа.

За покупку военных облигаций в "Дії" будет комиссия 0,2% от суммы платежа. Причина введения: Эти 0,2% не являются прибылью банка, а идут исключительно на покрытие себестоимости транзакции и поддержку технической инфраструктуры.

Эти 0,2% не являются прибылью банка, а идут исключительно на покрытие себестоимости транзакции и поддержку технической инфраструктуры. Другие услуги стали дешевле: Комиссии за уплату налогов, штрафов, судебных сборов и админуслуг в "Дії" снизят до 1,3% (минимум 1 гривна).

Комиссии за уплату налогов, штрафов, судебных сборов и админуслуг в "Дії" снизят до 1,3% (минимум 1 гривна). Альтернативные пути: Покупать государственные ценные бумаги можно не только через "Дію", но и в приложениях других банков или на брокерских платформах.

С 15 апреля при покупке военных облигаций в приложении "Дія" комиссия составит 0,2% от суммы операции и будет отображаться отдельной строкой при оплате.

Почему ввели комиссию на облигации

В Укргазбанке, который является официальным платежным партнером "Дії", отмечают, что не получают прибыли от продажи ценных бумаг. Эта сумма покрывает исключительно себестоимость транзакции: процессинг платежей и поддержку технической инфраструктуры.

"Комиссия 0,2% - это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Ранее мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство", - пояснили в банке.

Как изменятся тарифы на другие услуги

В то же время для ряда других типов платежей в "Дії" комиссионные сборы станут меньше. С 15 апреля они будут составлять:

уплата налогов - 1,3% (минимум 1 гривна);

- 1,3% (минимум 1 гривна); оплата штрафов, судебных сборов и административных услуг - 1,3% (минимум 1 гривна).

Как приобрести облигации в "Дії"

Алгоритм приобретения военных облигаций в "Дії" очень прост:

Откройте приложение.

Выберите раздел Военные облигации.

Выберите облигацию, партнера и количество.

Подпишите и оплатите.

В течение трех рабочих дней облигация появится в приложении.

Альтернативные способы покупки облигаций

Украинцы имеют полную свободу выбора канала для инвестирования в государственные ценные бумаги.

Купить ОВГЗ можно не только в "Дії", но и через мобильные приложения банков, которые предоставляют такую услугу, или через специализированные брокерские платформы.