Забудьте про паперовий код: у "Дії" з’явиться електронний податковий номер із QR-кодом

В Україні протягом найближчих місяців у застосунку "Дія" з’явиться електронний формат податкового номера. Також держава готує нові сервіси, які спростять оформлення документів для дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра цифрової трансформації Валерії Коваль в ефірі телемарафону .

Головне: У застосунку "Дія" найближчими місяцями з’явиться електронний податковий номер у форматі PDF із QR-кодом .

. Цифровий документ можна буде генерувати, зберігати та пред’являти замість паперового оригіналу .

. Мінцифри планує інтегрувати реєстри так, щоб дані про номер підтягувалися автоматично без потреби носити додаткові довідки.

Батьки зможуть оформити податковий номер для дітей онлайн у кілька кліків безпосередньо в застосунку.

Нова послуга критично важлива для дітей за кордоном, яким ідентифікаційний код потрібен для реєстрації на НМТ та отримання освітніх документів.

Податковий номер стане цифровим

У Мінцифри готують окремий електронний документ - податковий номер у форматі PDF із QR-кодом. Його можна буде згенерувати в "Дії", зберегти, за потреби роздрукувати та використовувати замість паперового варіанта.

Зараз для багатьох українців це створює незручності, адже навіть за наявності ID-картки податковий номер часто потрібно показувати окремо.

Надалі держава планує інтегрувати реєстри так, щоб ці дані підтягувалися автоматично і громадянам не доводилося носити додаткові документи.

Що зміниться для дітей

Окремо в "Дії" планують запустити можливість оформлення податкового номера для дітей. Батьки зможуть замовити його онлайн у кілька кліків, а сам документ відображатиметься в застосунку.

Проблема особливо актуальна для родин, чиї діти перебувають за кордоном. У таких випадках без ідентифікаційного коду складно оформити документи, отримати освітні сертифікати або зареєструватися на національний мультипредметний тест.

Чому це важливо

Раніше податковий номер для дитини можна було отримати під час реєстрації народження через сервіс "єМалятко". Проте багато батьків не оформлювали його одразу.

За оцінками Мінцифри, нині в Україні близько двох мільйонів дітей не мають ідентифікаційного номера. У таких випадках державі доводиться прив’язувати послуги до даних батьків, що ускладнює процедури.

Новий сервіс має вирішити цю проблему та зробити отримання документів швидшим і зручнішим.