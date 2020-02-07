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Облгазы будут штрафовать за злоупотребления со счетами за поставки газа

Новости » Энергетика     07.02.2020 - 11:14
Облгазы будут штрафовать за злоупотребления со счетами за поставки газа
Фото: Алексей Оржель (РБК-Украина)

Нельзя выставлять счета за услуги, которые были ранее предоставлены

Министерство энергетики примет штрафные санкции за злоупотребления со счетами за поставки газа. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время часа вопросов к правительству депутат от фракции "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе задала министру вопрос: "Что делать людям, если облгазы выставили платежки не за предыдущий месяц, а за весь предыдущий год?"

"Если говорим о том, что кто-то установил тариф за ранее услугу - это абсолютное злоупотребление естественных монополий. Я думаю, что мы максимально со стороны министерства и регулятора в рамках лицензионных условий будем накладывать штрафные санкции, чтобы этого ни в коем случае не происходило. Это решение, которое действует с 1 января 2020 года. И нельзя выставлять счета за услуги, которые были ранее предоставлены", - заявил Оржель.

Ранее глава НКРЕКП Валерий Тарасюк пояснил, что отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее. Две платежки за распределение и снабжение - это процесс анбандлинга, а не новая плата.

Как сообщало РБК-Украина, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что поскольку Украина импортирует газ, внутренняя цена является следствием европейской цены. В дальнейшем, по его словам, "согласно тому, как будет колебаться европейский рынок газа, она либо будет оставаться стабильной, или немного уменьшится, или немного увеличиваться".

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