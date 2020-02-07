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Облгази штрафуватимуть за зловживання з рахунками за постачання газу

Новини » Енергетика     07.02.2020 - 11:14
Облгази штрафуватимуть за зловживання з рахунками за постачання газу
Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Не можна виставляти рахунки за послуги, які були раніше надані

Міністерство енергетики вживатиме штрафні санкції за зловживання з рахунками за постачання газу. Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, під час години запитань до уряду депутат від фракції "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе поставила міністру питання: "Що робити людям, якщо облгази виставили платіжки не за попередній місяць, а за весь попередній рік?"

"Якщо говоримо про те, що хтось встановив тариф за ще раніше послугу - це абсолютне зловживання природних монополій. Я думаю, що ми максимально зі сторони міністерства та регулятора в рамках ліцензійних умов будемо накладати штрафні санкції, щоб цього ні в якому разі не відбувалось. Це є рішення, яке діє з 1 січня 2020 року. І не можна виставляти рахунки за послуги, які були раніше надані", - заявив Оржель.

Раніше глава НКРЕКП Валерій Тарасюк пояснив, що окрема платіжка, яку українці отримали в січні за розподіл газу, - це поділ платежу, який існував і раніше. Дві платіжки за розподіл і постачання - це процес анбандлінгу, а не нова плата.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що оскільки Україна імпортує газ, внутрішня ціна є наслідком європейської ціни. Надалі, за його словами, "відповідно до того, як буде коливатися європейський ринок газу, вона або залишатиметься стабільною, або трохи зменшуватиметься, або трохи збільшуватиметься".

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