Минэнерго объяснило ситуацию по двум платежкам за газ

Фото: Алексей Оржель (Виталий Носач/РБК-Украина)

Оржель рассказал, почему произошло разделение платежек

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины объяснило ситуацию по двум платежкам за газ. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель во время часа вопросов к правительству, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, разделение платежек произошло из-за разделения деятельности по транспортировке, распределению и поставке газа.

"Действительно, разделение платежек на два платежа является требованием как раз разделения деятельности. У нас отделена деятельность транспортировки, распределения и поставки газа. Это означает, что государство контролирует и регулирует тарифы на естественные монополии. А транспортировки газа - это естественные монополии. Это для того, чтобы не было злоупотреблений", - заявил Оржель.

Так, министр ответил на вопрос: "Почему за поставки газа должны платить люди, совершившие меры энергосбережения, установили твердотопливные котлы и не пользуются газом?».

"Я сам сделал такое решение - у меня есть твердотопливный котел. Дело в том, что для того, чтобы была постоянная возможность получения услуги газоснабжения, даже если мы учтем капитальные затраты для создания этой системы. Люди действительно сбросились, действительно строили эти распределительные сети. Чтобы все время было давление в этих сетях, чтобы они все время работали, чтобы были ремонтные бригады и обслуживающий персонал - надо платить деньги. Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, даже который имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, открывает газ и получает эту услугу поставки", - добавил он.

Напомним, ранее Оржель заявил, что получение украинцами двух платежек - за газ и его транспортировку - на конечный тариф не повлияет.

Как писало РБК-Украина, глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк пояснил, что отдельная платежка, которую украинцы получили в январе за распределение газа, - это разделение платежа, который существовал и ранее. Две платежки за распределение и снабжение - это процесс анбандлинга, а не новая плата.