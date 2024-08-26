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В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике

Украина, Понедельник 26 августа 2024 11:32
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В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике Фото: графики отключений света вводят 26 августа из-за ракетного удара (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине из-за массированного ракетного удара по энергетике 26 августа ввели аварийные отключения. Сейчас в областях начинают действовать графики отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из регионов.

В частности, как сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:

  • 1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
  • 2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
  • 3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
  • 4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
  • 5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
  • 6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23

Кроме того, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что согласно команде НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

  • 11:00-12:00 5 и 6 очереди
  • 12:00-13:00 5 и 6 очереди
  • 13:00-14:00 1 и 2 очереди
  • 14:00-15:00 1 и 2 очереди
  • 15:00-16:00 3 и 4 очереди
  • 16:00-17:00 3 и 4 очереди
  • 17:00-18:00 5 и 6 очереди
  • 18:00-19:00 5 и 6 очереди
  • 19:00-20:00 1 и 2 очереди
  • 20:00-21:00 1 и 2 очереди
  • 21:00-22:00 3 и 4 очереди
  • 22:00-23:00 3 и 4 очереди
  • 23:00-24:00 5 и 6 очереди

Кроме того, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находились почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.

"С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. В настоящее время задействуются 3 очереди графиков почасовых отключений", - написал он.

На территории Сумской области по указанию "Укрэнерго" вводятся графики почасовых отключений в объеме двух очередей (сейчас обесточены 2-я и 5-я очереди). Как сообщает "Сумыоблэнерго" , аварийные отключения отменены.

В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике

По данным "Харьковоблэнерго" , в Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений.

В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике

Напомним, утром 26 августа Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие.

"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов", - написал Шмыгаль.

Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетике Украины из-за ракетных обстрелов 26 августа со стороны России остается сложной . По его словам, последствия уточняются.

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Укрэнерго Отключения света
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