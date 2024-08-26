В областях Украины начали вводить графики отключений света из-за удара по энергетике
В Украине из-за массированного ракетного удара по энергетике 26 августа ввели аварийные отключения. Сейчас в областях начинают действовать графики отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию из регионов.
В частности, как сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, 26 августа, по приказу "Укрэнерго", будет предварительно действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
- 1 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 2 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 3 очередь: 12-14, 16-18, 20-22
- 4 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
- 5 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
- 6 очередь: 14-16, 18-20, 22-23
Кроме того, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что согласно команде НЭК "Укрэнерго", в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы без света:
- 11:00-12:00 5 и 6 очереди
- 12:00-13:00 5 и 6 очереди
- 13:00-14:00 1 и 2 очереди
- 14:00-15:00 1 и 2 очереди
- 15:00-16:00 3 и 4 очереди
- 16:00-17:00 3 и 4 очереди
- 17:00-18:00 5 и 6 очереди
- 18:00-19:00 5 и 6 очереди
- 19:00-20:00 1 и 2 очереди
- 20:00-21:00 1 и 2 очереди
- 21:00-22:00 3 и 4 очереди
- 22:00-23:00 3 и 4 очереди
- 23:00-24:00 5 и 6 очереди
Кроме того, глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус сообщил, что к 11:00 без электроснабжения в Черниговской области находились почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений.
"С 11:00 по команде "Укрэнерго" аварийные графики отменены. В настоящее время задействуются 3 очереди графиков почасовых отключений", - написал он.
На территории Сумской области по указанию "Укрэнерго" вводятся графики почасовых отключений в объеме двух очередей (сейчас обесточены 2-я и 5-я очереди). Как сообщает "Сумыоблэнерго" , аварийные отключения отменены.
По данным "Харьковоблэнерго" , в Харькове и Харьковской области графики аварийных отключений заменены на графики почасовых отключений.
Напомним, утром 26 августа Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня в результате российской массированной атаки пострадали 15 областей. Враг применил разные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". По его данным, есть раненые и погибшие.
"Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов", - написал Шмыгаль.
Из-за обстрела "Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетике Украины из-за ракетных обстрелов 26 августа со стороны России остается сложной . По его словам, последствия уточняются.