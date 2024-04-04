"Обкладали даниною" підприємців. СБУ затримала в Дніпрі рекетирів

Служба безпеки України (СБУ) та Національна поліція затримала банду, яка тероризувала мешканців прифронтового Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Що сталось
Злочинці вимагали гроші у місцевих підприємців. Для цього вони провокували конфліктні ситуації або ж вигадували штучні борги. Після цього виставляли "рахунок". У разі відмови - викрадали жертв й відвозили до підвалу в якому облаштували катівню. Там постраждалих прив'язували до стільця та періодично били, а також погрожували розправою потерпілими та їхніми родинами.
"Співробітники СБУ задокументували факт "вибивання" грошей з місцевого ІТ-підприємця. Фігуранти вимагали кошти як "компенсацію" за нереалізований бізнес-проєкт, в який фігуранти нібито вкладали гроші. За даними слідства, рекетири вивезли айтішника із зав’язаними очима до підвального приміщення, де застосовували до нього тортури", - пише СБУ.
У результаті постраждалий погодився заплатити та відправив частину суми злочинцям у криптовалюті. Аби сплатити "залишок" він також звернувся за допомогою до родичів.
"Утримуючи підприємця у власному авто, фігуранти возили його по адресах близьких допоки він не зібрав усю суму", - додає СБУ.
Фото: СБУ затримала в Дніпрі рекетирів, яка "обкладала даниною" підприємців (t.me/SBUkr)
Також злочинці планували розширити свій злочинний вплив й обкласти "даниною" більшу частину малого бізнесу.
"Правоохоронці заблокували протиправні наміри угруповання та затримали організатора і його спільника. За даними слідства, ними виявились представники місцевого криміналітету, які раніше вже притягувались до відповідальності за тяжкі злочини", - розповідає СБУ.
Що загрожує
Усім затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі злочинці перебувають під вартою, їм загрожує 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що правоохоронці нещодавно викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.
Зокрема в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.
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