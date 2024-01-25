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Масово збували наркотики. В Києві правоохоронці викрили банду (фото)

Україна, Четвер 25 січня 2024 16:03
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Масово збували наркотики. В Києві правоохоронці викрили банду (фото) Фото: правоохоронці викрили банду наркоторговців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін та МДМА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Згідно з матеріалами слідства, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин - кокаїну, а також психотропних речовин - амфетаміну та МДМА.

Реалізація "товару" здійснювалася через Telegram-канал на території різних районів Києва.

До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. "Товар" надсилався замовникам через служби таксі Києва.

Обшуки та хід справи

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі "безконтактну" оптову закупку наркотиків та психотропів.

За результатами низки негласних слідчих дій також вдалося встановити маршрути переміщення наркотиків.

Під час проведення санкціонованих та невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону "товару" та в автомобілях вилучено:

  • обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків,
  • кокаїн вагою 200 гр,
  • значну кількість амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів,
  • блокноти із записами продажів наркотичних речовин,
  • записи про переміщення коштів, отриманих від наркобізнесу,
  • мобільні телефони,
  • комп’ютерну техніку,
  • грошові кошти у гривнях та іноземній валюті,
  • банківські картки.

За даними правоохоронців, приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%.

Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

У вересні 2023 року голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.

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