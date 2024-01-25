Масово збували наркотики. В Києві правоохоронці викрили банду (фото)

В Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін та МДМА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Згідно з матеріалами слідства, члени наркоугруповання займалися виготовленням, придбанням та збутом особливо небезпечних наркотичних речовин - кокаїну, а також психотропних речовин - амфетаміну та МДМА.

Реалізація "товару" здійснювалася через Telegram-канал на території різних районів Києва.

До числа постійних покупців магазинів входили сотні осіб. Розрахунки за наркотики проводилися шляхом безготівкових переведень з карток покупців на банківські картки та рахунки фігурантів, а також за готівку. "Товар" надсилався замовникам через служби таксі Києва.

Обшуки та хід справи

Під час документування злочинної діяльності правоохоронці провели контрольовані закупки, у тому числі "безконтактну" оптову закупку наркотиків та психотропів.

За результатами низки негласних слідчих дій також вдалося встановити маршрути переміщення наркотиків.

Під час проведення санкціонованих та невідкладних обшуків у помешканнях зловмисників, місцях схрону "товару" та в автомобілях вилучено:

обладнання для масового виготовлення синтетичних наркотиків,

кокаїн вагою 200 гр,

значну кількість амфетаміну, PVP, канабісу та прекурсорів,

блокноти із записами продажів наркотичних речовин,

записи про переміщення коштів, отриманих від наркобізнесу,

мобільні телефони,

комп’ютерну техніку,

грошові кошти у гривнях та іноземній валюті,

банківські картки.

За даними правоохоронців, приблизна вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин може становити близько 3 млн гривень.

У разі доведення провини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Рівень злочинності в Україні під час війни

З моменту початку вторгнення Росії на травень 2022 року у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%.

Водночас раніше в МВС зазначали, що Україні збільшилася кількість злочинів, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю та викраденням транспорту. А загалом після війни очікується зростання рівня злочинності в Україні.

У вересні 2023 року голова МВС України Ігор Клименко розповідав, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас спостерігається ріст випадків шахрайств.

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