ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні викрили наркоканал з оборотом в 12 млн гривень щомісяця

Середа 27 березня 2024 15:41
UA EN RU
В Україні викрили наркоканал з оборотом в 12 млн гривень щомісяця Ілюстративне фото: поліція викрила в Україні наркоканал з оборотом в 12 млн гривень (umdpl info)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як з'ясувало слідство, уродженець Донецької області разом зі спільницею організували канал постачання кокаїну з Нідерландів до України.Небезпечні речовини вони ховали у великих закладках на території Закарпатської області. Після чого займались збутом у довіреному колу осіб.

Вони продавали кокаїн великими партіями, а розрахунки проводилися лише криптовалютою. Такий "бізнес" приносив їм понад 12 млн гривень кожного місяця.

Під час обшуків у помешканнях та автівках підозрюваних було вилучено близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі. Попередня вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тис доларів.

Фото: поліція викрила в Україні наркоканал з оборотом в 12 млн гривень (t.me/pgo_gov_ua)

Злочини, пов'язані зі збутом наркотиків

Нещодавно повідомлялося, що в Києві правоохоронці викрили банду наркоторговців, які масово збували кокаїн, амфетамін і МДМА.

У листопаді правоохоронці ліквідували логістичний хаб зі збуту наркотиків і психотропів у 14 регіонах України. "Бізнес" приносив злочинцям близько 10 млн гривень щомісяця.

А наприкінці жовтня за матеріалами спільного розслідування СБУ та правоохоронних органів Франції та Польщі, організаторів міжнародного каналу контрабанди важких наркотиків засудили до ув'язнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс Генпрокурора Поліцейські
NEWS
Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує
Військові аналітики про російську ракету "Циркон": бойову задачу не виконує
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи