"Обкладывали данью" предпринимателей. СБУ задержала в Днепре рэкетиров

Что случилось

Преступники требовали деньги у местных предпринимателей. Для этого они провоцировали конфликтные ситуации или же придумывали искусственные долги. После этого выставляли "счет". В случае отказа - похищали жертв и отвозили в подвал в котором обустроили пыточную. Там пострадавших привязывали к стулу и периодически избивали, а также угрожали расправой потерпевшим и их семьям.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" денег из местного ІТ-предпринимателя. Фигуранты требовали средства в качестве "компенсации" за нереализованный бизнес-проект, в который фигуранты якобы вкладывали деньги. По данным следствия, рэкетиры вывезли айтишника с завязанными глазами в подвальное помещение, где применяли к нему пытки", - пишет СБУ.

В результате пострадавший согласился заплатить и отправил часть суммы преступникам в криптовалюте. Чтобы оплатить "остаток" он также обратился за помощью к родственникам.

"Удерживая предпринимателя в собственном авто, фигуранты возили его по адресам близких пока он не собрал всю сумму", - добавляет СБУ.

Фото: СБУ задержала в Днепре рэкетиров, которые "обкладывали данью" предпринимателей (t.me/SBUkr)

Также преступники планировали расширить свое преступное влияние и обложить "данью" большую часть малого бизнеса.

"Правоохранители заблокировали противоправные намерения группировки и задержали организатора и его сообщника. По данным следствия, ими оказались представители местного криминалитета, которые ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления", - рассказывает СБУ.

Что грозит

Всем задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека;

ст. 189 - вымогательство;

ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Сейчас преступники находятся под стражей, им грозит 12 лет тюрьмы.