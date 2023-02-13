Обіймав посади в окупаційних "органах влади": екс-учасник "Україна має талант" отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораціонізмі шоумену з Харкова, який погодився співпрацювати з російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Судячи з фото, які опублікував Офіс генпрокурора, йдеться про Сергія Агаркова.

Зазначається, що чоловік став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному українському телешоу "Україна має талант", де показував "трюки" - бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи та ковтав факел, що горів.

Слідство зазначає, що ще з 2014 року чоловік мав антиукраїнську позицію. Він був керівником організації "Союз народного единства" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожная карта Новороссии". Згодом він поїхав до Росії.

Під час окупації росіянами Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду "заместителя мера" міста. Повідомляється, що чоловік так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року він став "головою" так званої "Борівської військово-цивільної адміністрації".

Як "голова" псевдоадміністрації підозрюваний проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та держустанов, які функціонували під час окупації Борової. "Посадовець" організовував подання запитів до Росії, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Напередодні деокупації чоловік втік з Боровой разом з російськими військовими.

Харків‘янину заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК). Наразі вирішується питання про оголошення його у розшук.

Як повідомлялося раніше, СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Тетяні Монтян.

Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру прокремлівському блогеру-пропагандисту Семену Пегову, який був "премійований" Путіним.

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