Занимал должности в оккупационных "органах власти": экс-участник "Україна має талант" получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме шоумена из Харькова, который согласился сотрудничать с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Судя по фото, которые опубликовал Офис генпрокурора, речь идет о Сергее Агаркове.

Отмечается, что мужчина стал известен в 2010 году благодаря участию в популярном украинском телешоу "Україна має талант", где показывал "трюки" - бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

Следствие отмечает, что еще с 2014 года у мужчины была антиукраинская позиция. Он являлся руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии". Впоследствии он уехал в Россию.

Во время оккупации россиянами Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность "заместителя мэра" города. Сообщается, что мужчина так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного главы Изюмской РГА. В конце июля 2022 года он стал "главой" так называемой "Боровской военно-гражданской администрации".

В качестве "главы" псевдоадминистрации подозреваемый проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и госучреждений, которые функционировали во время оккупации Боровой. "Должностное лицо" организовывало представление запросов в Россию, в которых отмечало потребности этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить.

В преддверии деоккупации мужчина сбежал с Боровой вместе с российскими военными.

Харьковчанину заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК). Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

Как сообщалось ранее, СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении прокремлевскому блоггеру-пропагандисту Семену Пегову, который был "премирован" Путиным.

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