Обіцяні під час "Рамштайну" ракети для Patriot вже в Україні, - Зеленський

18:15 11.03.2026 Ср
2 хв
Те, що ще недавно було обіцянкою союзників, вже на українській землі
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)

Україна отримала німецьку партію ракет PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot, про передачу яких домовилися під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Читайте також: Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і спрогнозував трагічний кінець для РФ

Терміни та обсяги постачання

За словами глави держави, німецька частина ракет надійшла в Україну вчора, 10 березня. Загалом за підсумками останньої зустрічі союзників було погоджено передачу близько 35 ракет цього типу.

Зеленський наголосив, що постачання є результатом спільних зусиль кількох країн-партнерів.

"Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - розповів президент.

Значення для оборони

Президент підкреслив, що хоча Україна потребує більшої кількості боєприпасів, кожне таке постачання є критично важливим для захисту неба.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите... Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн", - додав він.

Допомога партнерів та формат "Рамштайн"

Нагадаємо, за результатами останнього засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), наша держава отримала один із найбільших пакетів військової допомоги. Пріоритетом союзників залишається зміцнення української ППО для захисту від балістичних загроз.

Водночас Київ активно працює над реформою формату "Рамштайн". Як зазначила посол України в США Оксана Маркарова, метою є перетворення формату на більш системний механізм, що забезпечить стабільність поставок озброєння у довгостроковій перспективі.

