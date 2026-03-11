Обіцяні під час "Рамштайну" ракети для Patriot вже в Україні, - Зеленський

Терміни та обсяги постачання

За словами глави держави, німецька частина ракет надійшла в Україну вчора, 10 березня. Загалом за підсумками останньої зустрічі союзників було погоджено передачу близько 35 ракет цього типу.

Зеленський наголосив, що постачання є результатом спільних зусиль кількох країн-партнерів.

"Це один із пакетів протиповітряної оборони, про який час від часу ми домовляємось з партнерами. Ми хотіли б більше, вийшло, як вийшло. Німецька частина від цих ракет вчора зайшла, дякуємо за це", - розповів президент.

Значення для оборони

Президент підкреслив, що хоча Україна потребує більшої кількості боєприпасів, кожне таке постачання є критично важливим для захисту неба.

"Дійсно на останньому "Рамштайні" була домовленість від партнерів, що ми отримаємо приблизно ту кількість ракет, про яку ви говорите... Це було не від однієї країни, будемо чесними, від кількох країн", - додав він.