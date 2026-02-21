"Обіцяли роботу, а кинули на штурм": ЗСУ взяли в полон найманця з іншого континенту

Латиноамериканський слід у війні РФ

Зазначимо, що це не перший випадок полону громадян Колумбії, Куби чи Непалу в лавах армії РФ. Ще б пак, через дефіцит власних мобілізаційних ресурсів, Москва все частіше шукає найманців у бідних країнах, де через мовний бар'єр та брак інформації легше приховати правду про війну.

Нещодавно стало відомо, що Росія завербувала понад тисячу громадян Кенії для участі у війні проти України. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.

А на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.