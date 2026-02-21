"Обещали работу, а бросили на штурм": ВСУ взяли в плен наемника с другого континента

Так, украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд экзотическими "трофеями". Например, бойцы 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры во время боевого столкновения взяли в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Обещали работу, дали автомат

История пленного колумбийца является типичной для иностранцев, которых Россия вербует на войну. По словам задержанного, в РФ ему обещали "легальное трудоустройство" и высокие заработки. Однако вместо гражданской работы мужчину сразу отправили на передовую - штурмовать позиции украинских военных.

Как Россия манипулирует иностранцами:

финансовые ловушки: большие суммы подъемных, которые невозможно заработать в Латинской Америке;

большие суммы подъемных, которые невозможно заработать в Латинской Америке; ложь об условиях : замалчивание реальной смертности на штурмах;

: замалчивание реальной смертности на штурмах; юридический шантаж: манипуляции с миграционными документами.

Расходный материал Кремля

В 152-й бригаде отмечают, что Кремль системно использует граждан третьих стран как "пушечное мясо". Иностранец оказался на войне против Украины, с которой не имел никаких конфликтов, став жертвой российской пропаганды.

"Обещания оказались ловушкой. Людей используют как ресурс, как расходный материал", - подчеркивают украинские егеря.