RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Обещали работу, а бросили на штурм": ВСУ взяли в плен наемника с другого континента

Иллюстративное фото: военнопленный (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ВСУ взяли в плен наемника из Колумбии, которого обманом затащили на войну.

Так, украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд экзотическими "трофеями". Например, бойцы 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры во время боевого столкновения взяли в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Обещали работу, дали автомат

История пленного колумбийца является типичной для иностранцев, которых Россия вербует на войну. По словам задержанного, в РФ ему обещали "легальное трудоустройство" и высокие заработки. Однако вместо гражданской работы мужчину сразу отправили на передовую - штурмовать позиции украинских военных.

Как Россия манипулирует иностранцами:

  • финансовые ловушки: большие суммы подъемных, которые невозможно заработать в Латинской Америке;
  • ложь об условиях: замалчивание реальной смертности на штурмах;
  • юридический шантаж: манипуляции с миграционными документами.

Расходный материал Кремля

В 152-й бригаде отмечают, что Кремль системно использует граждан третьих стран как "пушечное мясо". Иностранец оказался на войне против Украины, с которой не имел никаких конфликтов, став жертвой российской пропаганды.

"Обещания оказались ловушкой. Людей используют как ресурс, как расходный материал", - подчеркивают украинские егеря.

 

Латиноамериканский след в войне РФ

Отметим, что это не первый случай плена граждан Колумбии, Кубы или Непала в рядах армии РФ. Еще бы, из-за дефицита собственных мобилизационных ресурсов, Москва все чаще ищет наемников в бедных странах, где из-за языкового барьера и недостатка информации легче скрыть правду о войне.

Недавно стало известно, что Россия завербовала более тысячи граждан Кении для участия в войне против Украины. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

А в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеКолумбияВойска РФ