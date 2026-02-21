ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Обіцяли роботу, а кинули на штурм": ЗСУ взяли в полон найманця з іншого континенту

Субота 21 лютого 2026 07:55
UA EN RU
"Обіцяли роботу, а кинули на штурм": ЗСУ взяли в полон найманця з іншого континенту Ілюстративне фото: військовополонений (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ЗСУ взяли в полон найманця з Колумбії, якого обманом затягли на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри.

Читайте також: Іноземний доброволець помер у військовій частині Києва

Отож, українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд екзотичними "трофеями". Наприклад, бійці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри під час бойового зіткнення взяли в полон громадянина Колумбії, який воював на боці російських окупаційних військ.

Обіцяли роботу, дали автомат

Історія полоненого колумбійця є типовою для іноземців, яких Росія вербує на війну. За словами затриманого, у РФ йому обіцяли "легальне працевлаштування" та високі заробітки. Проте замість цивільної праці чоловіка одразу відправили на передову - штурмувати позиції українських військових.

Як Росія маніпулює іноземцями:

  • фінансові пастки: великі суми підйомних, які неможливо заробити в Латинській Америці;
  • брехня про умови: замовчування реальної смертності на штурмах;
  • юридичний шантаж: маніпуляції з міграційними документами.

Витратний матеріал Кремля

У 152-й бригаді зазначають, що Кремль системно використовує громадян третіх країн як "гарматне м’ясо". Іноземець опинився на війні проти України, з якою не мав жодних конфліктів, ставши жертвою російської пропаганди.

"Обіцянки виявилися пасткою. Людей використовують як ресурс, як витратний матеріал", - наголошують українські єгері.

Латиноамериканський слід у війні РФ

Зазначимо, що це не перший випадок полону громадян Колумбії, Куби чи Непалу в лавах армії РФ. Ще б пак, через дефіцит власних мобілізаційних ресурсів, Москва все частіше шукає найманців у бідних країнах, де через мовний бар'єр та брак інформації легше приховати правду про війну.

Нещодавно стало відомо, що Росія завербувала понад тисячу громадян Кенії для участі у війні проти України. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.

А на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Колумбия Війська РФ
Новини
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
"Ілюзій немає": регіони готують до ударів РФ по енергетиці навіть після зими
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"