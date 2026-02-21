"Обіцяли роботу, а кинули на штурм": ЗСУ взяли в полон найманця з іншого континенту
ЗСУ взяли в полон найманця з Колумбії, якого обманом затягли на війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри.
Отож, українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд екзотичними "трофеями". Наприклад, бійці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри під час бойового зіткнення взяли в полон громадянина Колумбії, який воював на боці російських окупаційних військ.
Обіцяли роботу, дали автомат
Історія полоненого колумбійця є типовою для іноземців, яких Росія вербує на війну. За словами затриманого, у РФ йому обіцяли "легальне працевлаштування" та високі заробітки. Проте замість цивільної праці чоловіка одразу відправили на передову - штурмувати позиції українських військових.
Як Росія маніпулює іноземцями:
- фінансові пастки: великі суми підйомних, які неможливо заробити в Латинській Америці;
- брехня про умови: замовчування реальної смертності на штурмах;
- юридичний шантаж: маніпуляції з міграційними документами.
Витратний матеріал Кремля
У 152-й бригаді зазначають, що Кремль системно використовує громадян третіх країн як "гарматне м’ясо". Іноземець опинився на війні проти України, з якою не мав жодних конфліктів, ставши жертвою російської пропаганди.
"Обіцянки виявилися пасткою. Людей використовують як ресурс, як витратний матеріал", - наголошують українські єгері.
Латиноамериканський слід у війні РФ
Зазначимо, що це не перший випадок полону громадян Колумбії, Куби чи Непалу в лавах армії РФ. Ще б пак, через дефіцит власних мобілізаційних ресурсів, Москва все частіше шукає найманців у бідних країнах, де через мовний бар'єр та брак інформації легше приховати правду про війну.
Нещодавно стало відомо, що Росія завербувала понад тисячу громадян Кенії для участі у війні проти України. Для цього використала схеми виїзду за туристичними візами та обіцянки високих зарплат.
А на Донеччині було ліквідовано іноземного найманця з Філіппін, який воював на боці російських окупаційних військ.