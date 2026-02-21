"Обіцяли роботу, а кинули на штурм": ЗСУ взяли в полон найманця з іншого континенту

ЗСУ взяли в полон найманця з Колумбії, якого обманом затягли на війну.

Отож, українські захисники продовжують поповнювати обмінний фонд екзотичними "трофеями". Наприклад, бійці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри під час бойового зіткнення взяли в полон громадянина Колумбії, який воював на боці російських окупаційних військ. Обіцяли роботу, дали автомат Історія полоненого колумбійця є типовою для іноземців, яких Росія вербує на війну. За словами затриманого, у РФ йому обіцяли "легальне працевлаштування" та високі заробітки. Проте замість цивільної праці чоловіка одразу відправили на передову - штурмувати позиції українських військових. Як Росія маніпулює іноземцями: фінансові пастки: великі суми підйомних, які неможливо заробити в Латинській Америці;

великі суми підйомних, які неможливо заробити в Латинській Америці; брехня про умови : замовчування реальної смертності на штурмах;

: замовчування реальної смертності на штурмах; юридичний шантаж: маніпуляції з міграційними документами. Витратний матеріал Кремля У 152-й бригаді зазначають, що Кремль системно використовує громадян третіх країн як "гарматне м’ясо". Іноземець опинився на війні проти України, з якою не мав жодних конфліктів, ставши жертвою російської пропаганди. "Обіцянки виявилися пасткою. Людей використовують як ресурс, як витратний матеріал", - наголошують українські єгері.