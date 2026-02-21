"Обещали работу, а бросили на штурм": ВСУ взяли в плен наемника с другого континента
ВСУ взяли в плен наемника из Колумбии, которого обманом затащили на войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 152 отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры.
Так, украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд экзотическими "трофеями". Например, бойцы 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры во время боевого столкновения взяли в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне российских оккупационных войск.
Обещали работу, дали автомат
История пленного колумбийца является типичной для иностранцев, которых Россия вербует на войну. По словам задержанного, в РФ ему обещали "легальное трудоустройство" и высокие заработки. Однако вместо гражданской работы мужчину сразу отправили на передовую - штурмовать позиции украинских военных.
Как Россия манипулирует иностранцами:
- финансовые ловушки: большие суммы подъемных, которые невозможно заработать в Латинской Америке;
- ложь об условиях: замалчивание реальной смертности на штурмах;
- юридический шантаж: манипуляции с миграционными документами.
Расходный материал Кремля
В 152-й бригаде отмечают, что Кремль системно использует граждан третьих стран как "пушечное мясо". Иностранец оказался на войне против Украины, с которой не имел никаких конфликтов, став жертвой российской пропаганды.
"Обещания оказались ловушкой. Людей используют как ресурс, как расходный материал", - подчеркивают украинские егеря.
Латиноамериканский след в войне РФ
Отметим, что это не первый случай плена граждан Колумбии, Кубы или Непала в рядах армии РФ. Еще бы, из-за дефицита собственных мобилизационных ресурсов, Москва все чаще ищет наемников в бедных странах, где из-за языкового барьера и недостатка информации легче скрыть правду о войне.
Недавно стало известно, что Россия завербовала более тысячи граждан Кении для участия в войне против Украины. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.
А в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.