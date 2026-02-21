ua en ru
Война в Украине

"Обещали работу, а бросили на штурм": ВСУ взяли в плен наемника с другого континента

Суббота 21 февраля 2026 07:15
UA EN RU
"Обещали работу, а бросили на штурм": ВСУ взяли в плен наемника с другого континента Иллюстративное фото: военнопленный (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

ВСУ взяли в плен наемника из Колумбии, которого обманом затащили на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 152 отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры.

Читайте также: Иностранный доброволец умер в воинской части Киева

Так, украинские защитники продолжают пополнять обменный фонд экзотическими "трофеями". Например, бойцы 152-й отдельной егерской бригады имени Симона Петлюры во время боевого столкновения взяли в плен гражданина Колумбии, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Обещали работу, дали автомат

История пленного колумбийца является типичной для иностранцев, которых Россия вербует на войну. По словам задержанного, в РФ ему обещали "легальное трудоустройство" и высокие заработки. Однако вместо гражданской работы мужчину сразу отправили на передовую - штурмовать позиции украинских военных.

Как Россия манипулирует иностранцами:

  • финансовые ловушки: большие суммы подъемных, которые невозможно заработать в Латинской Америке;
  • ложь об условиях: замалчивание реальной смертности на штурмах;
  • юридический шантаж: манипуляции с миграционными документами.

Расходный материал Кремля

В 152-й бригаде отмечают, что Кремль системно использует граждан третьих стран как "пушечное мясо". Иностранец оказался на войне против Украины, с которой не имел никаких конфликтов, став жертвой российской пропаганды.

"Обещания оказались ловушкой. Людей используют как ресурс, как расходный материал", - подчеркивают украинские егеря.

Латиноамериканский след в войне РФ

Отметим, что это не первый случай плена граждан Колумбии, Кубы или Непала в рядах армии РФ. Еще бы, из-за дефицита собственных мобилизационных ресурсов, Москва все чаще ищет наемников в бедных странах, где из-за языкового барьера и недостатка информации легче скрыть правду о войне.

Недавно стало известно, что Россия завербовала более тысячи граждан Кении для участия в войне против Украины. Для этого использовала схемы выезда по туристическим визам и обещания высоких зарплат.

А в Донецкой области был ликвидирован иностранный наемник из Филиппин, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

