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Обіцяли гроші та "високу посаду": затримано інформатора РФ, який наводив ракети на Слов'янськ

Фото: СБУ затримала ворожого інформатора, який наводив ракети на Слов'янськ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки Україна затримала ворожого інформатора зі Слов'янська, який збирав для загарбників розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська. Передусім підозрюваний намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Нацгвардії, що залучені на Бахмутському напрямку.

Повідомляється, що в разі отримання розвідувальних даних, росіяни планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських бійців. Проте СБУ затримала російського інформатора і запобігла передачі країні-агресору закритих відомостей.

За даними слідства, чоловік перебував "на зв’язку" із "заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР". Підозрюваний обходив місцевість та приховано фіксував місця перебування українських військові. Потім він передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж.

За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв фігуранту гроші та "високу посаду", у разі захоплення міста.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала працівника одного з заводів хімічної галузі Одеської області, який передавав росіянам локації ЗСУ та промислових об’єктів.

Раніше правоохоронці затримали безробітного, який "здавав" позиції ЗСУ у звільненому Лимані.

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Служба безпеки України