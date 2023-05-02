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Обещали деньги и "высокую должность": задержан информатор РФ, который наводил ракеты на Славянск

Фото: СБУ задержала вражеского информатора, который наводил ракеты на Славянск (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украина задержала вражеского информатора из Славянска, который собирал для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Злоумышленником оказался безработный житель Славянска. Прежде всего, подозреваемый пытался выявить места временного базирования и перемещения подразделений ВСУ и Нацгвардии, которые задействованы на Бахмутском направлении.

Сообщается, что в случае получения разведывательных данных россияне планировали использовать их для подготовки ракетных ударов по позициям украинских бойцов. Однако СБУ задержала российского информатора и предотвратила передачу стране-агрессору закрытых сведений.

По данным следствия, мужчина находился "на связи" с "заместителем командира комендантского полка народной милиции ДНР". Подозреваемый обходил местность и скрыто фиксировал места пребывания украинских военных. Затем он передавал информацию через одну из запрещенных российских соцсетей.

За помощь оккупационным группировкам враг обещал фигуранту деньги и "высокую должность", в случае захвата города.

На основании собранных улик следователи сообщили задержанному о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, ранее СБУ задержала работника одного из заводов химической отрасли Одесской области, который передавал россиянам локации ВСУ и промышленных объектов.

Ранее правоохранители задержали безработного, который "сдавал" позиции ВСУ в освобожденном Лимане.

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Служба безопасности Украины