Обіцяли, але не дали: хто "гальмує" постачання F-16 для України

Бельгія та Норвегія затримують постачання 36 винищувачів F-16 для України, що становить майже половину від усієї обіцяної кількості літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

Причини затримки поставок

Як повідомило видання, Бельгія, яка зобов'язалася передати 30 винищувачів, пов’язує паузу із затримкою отримання американських F-35.

Перші нові літаки прибули до країни лише у жовтні минулого року. Очікується, що бельгійські F-16 будуть передаватися Україні поступово до 2028 року, хоча перші борти можуть надійти вже у 2026 році.

У Норвегії ситуація інша - країна обіцяла 6 літаків, але всі вони наразі перебувають на ремонті в Бельгії.

Процес відновлення гальмується через дефіцит запчастин - для кожної машини не вистачає близько сотні деталей. Також бельгійська сторона заявляла, що Україна нібито сама просила відтермінувати поставки через нестачу підготовлених пілотів.

Скільки F-16 вже має Україна

Загалом авіаційна коаліція обіцяла надати Україні 79 винищувачів.

Наразі ситуація з поставками виглядає так:

Нідерланди - передали всі 24 обіцяні літаки;

- передали всі 24 обіцяні літаки; Данія - поставила більшу частину з 19 бортів (за планом передача мала завершитися до кінця 2025 року);

- поставила більшу частину з 19 бортів (за планом передача мала завершитися до кінця 2025 року); Бельгія та Норвегія - станом на квітень 2026 року не поставили жодного літака.

З урахуванням чотирьох втрачених у боях машин, на озброєнні Повітряних сил ЗСУ зараз може перебувати до 39 одиниць F-16.