Обирали цілі для атак. Судити потрібно не лише російських військових, а й енергетиків, - Кудрицький

Після перемоги України у війні проти Росії за свої злочини мають відповідати не тільки російські військові, що обстрілювали нашу державу, а й енергетики, які обирали цілі для атак.

Він вважає, що російські енергетики безпосередньо займалися вибором об'єктів в Україні для атак окупантів.

"Я не знаю, хто конкретно, не я планував ці атаки. Гадаю, вони могли бути з російського системного оператора - "Россеті". Після перемоги ми будемо вимагати, щоб на лаві підсудних сиділи не тільки військові, але й енергетики. Не тільки люди, які натискали кнопки, але й ті, які обирали цілі", - сказав Кудрицький.

Голова правління додав, що їхні дії призвели до загибелі невинних людей, в тому числі співробітників "Укренерго". За його словами, під час останніх масованих атак росіян загинуло троє співробітників, загалом з моменту вторгнення - п'ятеро.