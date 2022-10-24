Выбирали цели для атак. Судить нужно не только российских военных, но и энергетиков, - Кудрицкий

После победы Украины в войне против России за свои преступления должны отвечать не только российские военные, которые обстреливали наше государство, но и энергетики, которые выбирали цели для атак.

Он считает, что российские энергетики напрямую занимались выбором объектов в Украине для атак оккупантов.

"Я не знаю, кто конкретно, не я планировал эти атаки. Думаю, они могли быть с российского системного оператора - "Россети". После победы мы будем требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели не только военные, но и энергетики. Не только люди, которые нажали кнопки, но и те, кто выбирал цели", - сказал Кудрицкий.

Глава правления добавил, что их действия привели к гибели невинных людей, в том числе сотрудников "Укрэнерго". По его словам, во время последних массированных атак россиян погибли три сотрудника, всего с момента вторжения - пятеро.