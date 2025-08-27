Обирали 7 годин: хто став президентом Київського авіаційного інституту

Як відбувались вибори президента КАІ

За словами Чернишова, вибори президента Київського авіаційного інституту проходили 26 серпня згідно з постановою Кабінету міністрів України №1029 - "Про реалізацію експериментального проекту щодо розвитку автономії деяких закладів вищої освіти".

Засідання Наглядової ради КАІ тривало при цьому впродовж 7 годин.

Окрему подяку "за дорадчий голос у конкурсі й незалежну думку" посадовець висловив:

Володимиру Цою (випускнику КАІ й представнику великого бізнесу, який співпрацює з університетом);

Антону Скибінському (голові Студентської ради КАІ).

"Таким чином, у засіданні були представлені і бізнес, і студенти - обидва були присутні та долучені до процесу ухвалення рішення", - наголосив голова Наглядової ради.

Хто ще претендував на цю посаду

"На конкурс подалися 8 кандидатів, з яких 7 були присутні в КАІ на співбесіді", - розповів Чернишов і подякував від імені Наглядової ради рекрутинговій компанії Korn Ferry - за допомогу з підбором кандидатів на конкурс.

Крім того, він подякував кандидатам, які долучилися до конкурсу та пройшли співбесіду:

Андрікевич А.;

Бойченко С.;

Корченко О.;

Корольов Ю.;

Кравченко Д.;

Семенова К.;

Товкач С.

Чому президентом КАІ обрали Семенову

Чернишов визнав, що під час засідання "дискусії були непрості".

"Але Наглядова рада ухвалила рішення - новим президентом КАІ обрано Ксенію Семенову. Вітаю Ксенію", - наголосив він.

Уточнюється, що за час виконання нею обов'язків у КАІ:

з'явилися нові лабораторії;

почалися цифрові зміни;

уперше за багато років університет вийшов у діалог з бізнесом.

"Це гарний початок", - зауважив Чернишов.

Отже, за його словами, "Наглядова рада зробила свій вибір і тепер контролюватиме процес зі своїх робочих диванів".

"Тут усе серйозно: диван м'який, а контроль жорсткий", - підсумував Чернишов.

Публікація Петра Чернишова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)