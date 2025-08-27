RU

Общество Образование Деньги Изменения

Выбирали 7 часов: кто стал президентом Киевского авиационного института

Киевский авиационный институт (КАИ) получил президента (фото: nau.edu.ua)
Автор: Ирина Костенко

Президентом Государственного университета "Киевский авиационный институт" стала исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Наблюдательного совета КАИ Петра Чернышева в Facebook.

Как проходили выборы президента КАИ

По словам Чернышова, выборы президента Киевского авиационного института проходили 26 августа согласно постановлению Кабинета министров Украины №1029 - "О реализации экспериментального проекта по развитию автономии некоторых высших учебных заведений".

Заседание Наблюдательного совета КАИ продолжалось при этом в течение 7 часов.

Отдельную благодарность "за совещательный голос в конкурсе и независимое мнение" чиновник выразил:

  • Владимиру Цою (выпускнику КАИ и представителю крупного бизнеса, который сотрудничает с университетом);
  • Антону Скибинскому (главе Студенческого совета КАИ).

"Таким образом, в заседании были представлены и бизнес, и студенты - оба присутствовали и приобщены к процессу принятия решения", - подчеркнул председатель Наблюдательного совета.

Кто еще претендовал на эту должность

"На конкурс подались 8 кандидатов, из которых 7 присутствовали в КАИ на собеседовании", - рассказал Чернышов и поблагодарил от имени Наблюдательного совета рекрутинговую компанию Korn Ferry - за помощь с подбором кандидатов на конкурс.

Кроме того, он поблагодарил кандидатов, которые присоединились к конкурсу и прошли собеседование:

  • Андрикевич А.;
  • Бойченко С.;
  • Корченко А;
  • Королев Ю;
  • Кравченко Д.;
  • Семенова К.;
  • Товкач С.

Почему президентом КАИ выбрали Семенову

Чернышов признал, что во время заседания "дискуссии были непростые".

"Но Наблюдательный совет принял решение - новым президентом КАИ избрана Ксения Семенова. Поздравляю Ксению", - подчеркнул он.

Уточняется, что за время исполнения ею обязанностей в КАИ:

  • появились новые лаборатории;
  • начались цифровые изменения;
  • впервые за много лет университет вышел в диалог с бизнесом.

"Это хорошее начало", - отметил Чернышов.

Итак, по его словам, "Наблюдательный совет сделал свой выбор и теперь будет контролировать процесс со своих рабочих диванов".

"Здесь все серьезно: диван мягкий, а контроль жесткий", - подытожил Чернышов.

Публикация Петра Чернышова (скриншот: facebook.com/peter.chernyshov)

При каких обстоятельствах Семенова стала и.о. ректора

28 сентября 2023 года в СМИ появилась информация, что правительство планирует реорганизацию Национального авиационного университета (НАУ) на фоне большого количества жалоб и скандалов.

В начале октября 2023 года тогдашний ректор НАУ Максим Луцкий, которого неоднократно обвиняли в коррупции и рейдерстве, решил "внезапно" присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины.

Уже вскоре - 13 октября 2023 года - Кабинет министров Украины поддержал решение о реорганизации Национального авиационного университета.

Исходя из этого, высшее учебное заведение решено было "поделить" на два других:

  • Государственный университет "Киевский авиационный институт" (историческое название НАУ);
  • отдельное заведение под названием Украинская государственная летная академия (г. Кропивницкий).

При этом советником министра образования и науки Оксена Лисового по вопросам развития НАУ был назначен экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Вместе с распоряжением о реорганизации, МОН анонсировало, что планирует:

  • издать приказы о назначении новых руководителей образовательного учреждения;
  • создать наблюдательный совет при ГУ "КАИ" (который будет следить и поддерживать управление университета в период его преобразования и дальнейшего функционирования).

В Минобразования отметили, что "реорганизация заведения не повлияет на условия труда и уровень заработных плат образовательных работников, однако приведет к обновлению состава руководства университета и внутренних управленческих процессов, что является крайне необходимым для эффективной трансформации заведения".

10 апреля 2024 года стало известно, что исполнять обязанности ректора НАУ (КАИ) начала Ксения Семенова - выпускница и преподаватель НАУ, а также депутат Киевского городского совета от партии "Слуга народа".

