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"Обида переросла в паранойю": Макрон о причинах решения Путина напасть на Украину

Новина українською →
Париж, Вторник 12 апреля 2022 21:14
"Обида переросла в паранойю": Макрон о причинах решения Путина напасть на Украину Фото: президент Франции Эмануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обида Путина переросла в паранойю и это подтолкнуло его к решению развязать войну против Украины. Французский лидер добавил, что последние годы глава Кремля практически находился в международной изоляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает издание, отвечая на вопрос о причинах, побудивших Путина вторгнуться в Украину, Макрон заявил, что "его обида переросла в паранойю". По его словам, после введенных в 2014 году санкций глава Кремля фактически оказался в международной изоляции и это только укрепило его в решении развязать войну.

"Роль COVID также не следует недооценивать. Он месяцами оказывался в Сочи, запирался, меньше общался с другими главами государств", - добавил Макрон.

При этом президент считает, что Путин "уважает Францию ​​и проводит различие с остальным Западом". Однако, по его словам, у главы Кремля действительно есть убеждение, которое десятилетиями жило в сознании россиян, что его главная тема связана с США.

Напомним, ранее Макрон выступил за продолжение диалога с Путиным.

Отметим, накануе канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, зачем он с Макроном звонят Путину.

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