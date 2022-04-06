Макрон выступил за поддержку диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон считает критику польского премьера Матеуша Моравецкого необоснованной и возмутительной. По его словам, сегодня, якобы, важно поддерживать диалог с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TF1.
"Эти заявления являются абсолютно необоснованными и возмутительными. Но они меня не удивили, поскольку Моравецкий вмешивается во французскую избирательную кампанию", - заявил Макрон.
Отметим, что 4 апреля, Моравецкий раскритиковал Макрона и сравнил Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.
"Президент Макрон, сколько раз вы вели переговоры с Путиным, чего вы достигли? Вы остановили какие-то действия, которые имели место?", - обратился Моравецкий к Макрону.
По словам Моравецкого, с преступниками нет смысла договариваться, поскольку с ними необходимо бороться.
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